Мінветеранів та уповноважений з питань реабілітації УБД – за об’єднання футбольного чемпіонату захисників України

Федерація футболу України отримала листи від Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка й міністра у справах ветеранів України Ірини Фріз, адресовані президенту ФФУ Андрію Павелку.

Федерація футболу України отримала листи від Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка й міністра у справах ветеранів України Ірини Фріз, адресовані президенту ФФУ Андрію Павелку.

В обох зверненнях міститься пропозиція розглянути можливість об’єднання двох чемпіонатів серед учасників бойових дій в один всеукраїнський турнір. Зокрема, Вадим Свириденко зазначає, що "чемпіонати з футболу, які проводяться під егідою Федерації футболу України, а саме – Відкритий чемпіонат України Героїв АТО та Кубок Героїв АТО, доречно було б проводити щорічно як єдиний футбольний захід для всіх героїв АТО/ООС".

Уповноважений Президента з питань реабілітації учасників бойових дій пропонує долучитися до таких об’єднавчих зусиль із проведення з 2019 року єдиного офіційного футбольного чемпіонату серед учасників бойових дій усім силовим відомствам безпеки й оборони, громадським об’єднанням, які опікуються програмами зі спортивної реабілітації для захисників України, а також міжнародним фондам із підтримки України.

Логічним вважає об’єднання двох чемпіонатів і міністр Ірина Фріз. На її переконання, це сприятиме якісній організації та проведенню змагань, більшому охопленню осіб, які потребують реабілітації після виконання завдань за призначенням, запобіганню комерціалізації та політизації футбольних заходів за участі чинних військовослужбовців відомств сектору безпеки та оборони України, зменшенню навантаження на військові частини, на базі яких сформовані команди, що грають у двох чемпіонатах.

"Пропонуємо інституціям сектору безпеки та оборони України, іншим зацікавленим організаціям починаючи із сезону 2019 року спрямувати зусилля на організацію та проведення єдиного чемпіонату України серед учасників АТО/ООС. Зі свого боку міністерство у справах ветеранів гарантує всебічну підтримку цього чемпіонату", – йдеться в листі міністра.

Нагадаємо, що у 2018 році під егідою Федерації футболу України пройшли два турніри, в яких брали участь команди, сформовані з учасників та ветеранів бойових дій на Донбасі. Це Відкритий чемпіонат України Героїв АТО та чемпіонат Всеукраїнської Футбольної Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО. Обидва проекти спрямовані на підтримку в проходженні психологічної й соціальної реабілітації захисників нашої держави.

Зустріч представників усіх зацікавлених відомств та організацій щодо можливого об’єднання двох чемпіонатів серед учасників бойових дій в один турнір відбудеться 1 березня в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16. Початок – о 15.00).

ФФУ підтримає будь-яке рішення, що буде ухвалене за підсумками обговорення такої ініціативи, і продовжить надавати підтримку захисникам України й допомагати в організації футбольних заходів, в яких братимуть участь учасники бойових дій.