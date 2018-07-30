ФФУ відповіла на заяву про відставку скандального арбітра Шебека

Федерація футболу України надала відповідь щодо заяви колишнього арбітра Сергія Шебека про відрахування зі складу делегатів ФФУ.

Скандальний арбітр Сергій Шебек, який був фігурантом справ договірних матчів, надіслав лист очільнику ФФУ Андрію Павелку та представникам комітетів з проханням відрахувати його зі складу делегатів федерації.

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"Комісія розглянула заяву екс-арбітра Сергія Шебека про виключення зі списку делегатів ФФУ, хоча розглядати, за великим рахунком, нічого. Справа в тому, що вказана особа не пройшла атестацію.

Відповідно, Шебек не є делегатом ФФУ, і логічно, що федерація не може позбавити його посади, якої він і так уже не обіймає. І це закономірно, зважаючи на численні порушення Сергія Шебека, які неодноразово ставали предметом розгляду Контрольно-дисциплінарного комітету та Комітету з етики та чесної гри ФФУ", – цитує голову Комісії з атестації делегатів ФФУ Ігора Гатаулліна офіційний сайт федерації.

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