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ФФУ відповіла на розслідування програми "Наші гроші"

08:43 322 Читать на русском
ФФУ відповіла на розслідування програми "Наші гроші"
Андрій Павелко / ФФУ

ФФУ дала офіційну відповідь програмі "Наші Гроші" на розслідування діяльності підприємства "ФФУ Продакшн".

ФФУ відреагувала на розслідування програми "Наші гроші" стосовно діяльності заводу з виготовлення футбольних полів "ФФУ Продакшн".

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Федерація запевняє, що у розслідуванні присутні некоректні заяви про діяльність компанії та її дочірніх підприємств, а також характеру співпраці з іноземними партнерами.

Компанія Pleon Talan передає позицію ФФУ, повідомляє tribuna.com.

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