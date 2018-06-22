ФФУ та посольство Німеччини дали старт новому футбольному проекту

У Києві в рамках офіційного відкриття українсько-німецького проекту "11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів" відбулася товариська гра юнацьких команд.

Під урочистий музичний супровід юні футболісти вийшли на майданчик у формі збірних України та Німеччини.

Українську команду в символічному матчі представляли хлопці та дівчата з м. Володимир-Волинський (Волинська обл.), збірну Німеччини – гравці з м. Вишневе (Київська обл.).

Свято відвідали почесні гості – посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні д-р Ернст Райхель, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, перший віце-президент Асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко, легендарні українські футболісти Олег Кузнецов, Сергій Попов, Олександр Головко та регіональний директор GIZ в Україні Сабіна Мюллер.

"Футбол – це те, що об’єднує людей. І це те, що, серед іншого, об’єднує Україну та Німеччину. Кілька років тому у вас відбулося велике свято футболу – чемпіонат Європи. Тоді українці показали вболівальникам із багатьох країн, що вони є чудовими гостинними господарями. Ще раз ви довели це, коли зовсім недавно приймали фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА.

Акцією "11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів" федеральний уряд Німеччини хоче зміцнити значення спорту також як інструменту регіонального розвитку. Тому в рамках всеукраїнського конкурсу обираються 11 спортивних об’єднань, які особливо присвячують себе розвитку футболу серед хлопців та дівчат. Кожне з цих об’єднань отримає матеріальну допомогу для покращення умов для тренувань. Окрім того, ми розпочинаємо програму навчання менеджерів цих футбольних клубів і спортивних об’єднань", – сказав посол Німеччини.

Лев Парцхаладзе у своїй промові відзначив вдалу співпрацю Мінрегіонбуду та ФФУ. Зокрема, лише минулого року по всій країні було побудовано більше 300 сучасних футбольних майданчиків. Не менш вражаючий результат, за словами одного з керівників мінистерства, має бути і в цьому році.

"Федерація футболу України робить усе, щоб футбол розвивався не лише в центральних регіонах, але й у найвіддаленіших куточках країни. Дякуємо нашим німецьким друзям за допомогу в цьому й за суттєву підтримку розвитку футболу в регіонах. Учасникам цього унікального матчу я передаю вітання від президента ФФУ Андрія Павелка та головного тренера національної команди Андрія Шевченка! Усі юні футболісти, що братимуть участь у поєдинку, отримають сертифікати на безкоштовне відвідування матчів національної команди", – у свою чергу відзначив Вадим Костюченко.

Зайве говорити про радість дітей, які перед початком матчу отримали подарунки з рук почесних гостей.

А цікавий поєдинок завершився перемогою футболістів, що були одягнені у форму збірної України, – 3:0.

"11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів" – це спільний українсько-німецький проект, що реалізовуватиметься Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH) за дорученням федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини у співпраці з Федерацією футболу України та Асоціацією аматорського футболу України. Цим проектом федеральний уряд Німеччини має на меті підкреслити важливість масового аматорського футболу як інструменту регіонального розвитку та основи для розвитку професіонального спорту.

Упродовж наступних 10-ти місяців у рамках всеукраїнського конкурсу буде відібрано 11 спортивних клубів, які отримають фінансову підтримку для покращення умов у спортивних приміщеннях та закупівлі сучасного інвентарю.