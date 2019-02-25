ФФУ та Lavina Mall організують низку зустрічей гравців збірної України з уболівальниками

Федерація футболу України та LAVINA MALL запускають новий спільний проект "Зірковий гість"!

В рамках даної співпраці, протягом 2019 року в найбільшому торгово-розважальному комплексі України відбудуться зустрічі футболістів національної збірної України з футболу з відвідувачами моллу.

Такий формат – ексклюзивна можливість для вболівальників стати ближчими до своїх кумирів! Гості LAVINA MALL зможуть поставити питання гравцям збірної, взяти автографи, сфотографуватися, виграти призи та подарунки і чудово провести час в спортивній атмосфері зі своїм кумиром!

Основна мета нового проекту – єднання збірної та фанатів! Головний лейтмотив – ще більше спілкування, ще більше підтримки!

Перший захід відбудеться у святковий день, 8 березня, о 15:00 на головній сцені LAVINA MALL (біля парку розваг Galaxy). Хто саме візьме участь у прем’єрному заході – повідомимо пізніше. Пропонуємо Вам спланувати свої весняні вихідні таким чином, щоб 8 березня відвідати комплекс LAVINA MALL (м. Київ, вул. Берковецька, 6 Д (Новобіличі)) з рідними та близькими!

Отримайте незабутні відчуття від зустрічі з футбольною легендою та вболівайте за Україну!

Довідка



ТРЦ Lavina “ найбільший торгово-розважальний центр України, якому нещодавно виповнився один рік. Сучасний футуристичний дизайн, великі простори, унікальні формати магазинів, новітні кінозали, незвичайні атракціони, фудкорти на будь-який смак та постійна атмосфера свята завдяки тематичним подіям, зірковим концертам та спеціальним пропозиціям. Це – новий формат шоппінгу та розваг, який вам неодмінно варто спробувати!



Адреса: м. Київ, вул. Берковецька 6Д (Новобіличі)

Телефон гарячої лінії: 044 333 4612



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Національна збірна України з футболу – головна команда країни, яка виступає у змаганнях збірних під егідою ФІФА та УЄФА. Офіційно створена в 1992 році, перший матч провела 29 квітня 1992 року проти збірної Угорщини.



Основні досягення: чвертьфіналісти чемпіонату світу в Німеччині (2006 рік), учасники фінальної частини чемпіонатів Європи (2006 та 2012 роки)



Станом на 7 лютого 2019 року посідає 30-е місце у рейтингу футбольних збірних світу.