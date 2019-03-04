ФФУ та Ігор Беланов започатковують новий футбольний турнір для дітей

У Будинку футболу відбулася робоча нарада з обговорення нового проекту для маленьких футболістів.

У зустрічі взяли участь володар "Золотого м’яча"-1986 і співголова Комітету професіонального футболу ФФУ Ігор Беланов, перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, віце-президент Дитячо-юнацької футбольної ліги України Валерій Золотухін, керівник благодійного фонду "Розвиток футболу України" Ірина Макаревич і голова "Фонду Ігоря Беланова" Лариса Добринська.

Планується, що турнір на призи володаря "Золотого м’яча" Ігоря Беланова відбудеться 13 квітня цього року і в ньому візьмуть участь 20 команд, сформованих із футболістів 2010 року народження. Змагання відбудуться на полях НТК ім. В. Баннікова та обіцяють стати неповторним футбольним святом не тільки для маленьких спортсменів, а й для їхніх батьків. Однією з родзинок цього проекту стане можливість для його учасників на власні очі побачити досягнення-мрію будь-якого професіонального футболіста – "Золотий м’яч". Також юні футболісти та їхні батьки матимуть змогу зробити з трофеєм фото на згадку.

"Хочу подякувати ФФУ та особисто президенту організації Андрію Павелку за те, що приділяєте таку велику увагу історії й славним сторінкам українського футболу. Для мене це надзвичайно важливо, як і важлива будь-яка можливість, що дозволяє ділитися досвідом та надихати на високі досягнення в майбутньому маленьких футболістів. Колись я був таким, як вони, і теж мріяв про найвищі футбольні вершини. І мій успішний приклад свідчить про те, що "Золотий м’яч" – досяжна мрія, головне – працювати над собою, любити футбол і, долаючи всі перешкоди, йти до своєї мети", – розповів після закінчення наради Ігор Беланов.

Славетний футболіст переконаний, що можливість побачити цей трофей на власні очі може стати потужним стимулом для малечі. "Радий, що можу допомогти їм в цьому, і важливо, що ФФУ приділяє таким речам значну увагу. Чи не вперше я бачу, що в Федерації футболу України зацікавилися моїм досвідом, і я з радістю готовий допомагати", – зазначив Ігор Беланов.

За словами Вадима Костюченка, надзвичайно важливо, що в цьому турнірі візьмуть участь діти, які лише роблять перші кроки до майбутньої професіональної футбольної кар’єри.

"Це покоління, на яке ми дуже розраховуємо. Розраховуємо на те, що в майбутньому вони поповнять команди національних збірних і провідних клубів України та відстоюватимуть честь нашої держави на найпрестижніших міжнародних футбольних аренах. Як це у свій час робив наш славетний земляк і володар "Золотого м’яча" Ігор Беланов. Приємно, що сам Беланов підтримав нашу ініціативу і разом зі створеним ним благодійним фондом доєднався до реалізації нового проекту ФФУ. Разом ми організуємо чудовий турнір!", – наголосив перший віце-президент ФФУ.

"Ми вже кілька років реалізуємо футбольні проекти з дорослими гравцями, тому організація подібних заходів для нашого фонду не нова. Дякуємо за довіру з боку ФФУ, постараємося застосувати всі наші найкращі напрацювання і в підготовці турніру для малечі", – розповіла керівник "Фонду Ігоря Беланова" Лариса Добринська.

Зі свого боку голова фонду "Розвиток футболу України" – партнера ФФУ – Ірина Макаревич наголосила, що і для фонду, і для ФФУ надзвичайно почесно співпрацювати та реалізовувати спільні проекти разом із легендарним володарем "Золотого м’яча" Ігорем Белановим та його командою. "Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб наш проект приніс лише радість діткам і сприяв вихованню нових футбольних зірок України", – відзначила Ірина Макаревич.

"Запрошуємо діток та їхніх батьків долучатися до нової футбольної ініціативи ФФУ та Ігоря Беланова! Цей проект буде дуже цікавим і багатогранним. Адже, окрім спортивної складової – власне футболу, в ньому також буде присутня й не менш важлива інформаційно-пізнавальна програма. Ми підготуємо цікаві матеріали для комплексного ознайомлення маленьких гравців із видатними сторінками історії українського футболу та його досягненнями. Це буде справжнє родинне свято футболу!", – переконаний Валерій Золотухін.