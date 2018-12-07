ФФУ привітала військових із Днем Збройних сил

Федерація футболу України привітала захисників нашої держави з професійним святом — Днем Збройних сил України! Уся футбольна громадськість нашої держави пишається вами та дякує за охорону незалежності й миру в Україні!

Бажаємо всім військовослужбовцям Збройних сил України міцного здоров’я, добробуту та перемоги!

Федерація футболу України є надійним партнером наших героїв-захисників та долучається до всіх проектів, спрямованих на соціальну підтримку та допомогу в реабілітації воїнів. Тільки протягом 2018 року в заходах, які проходили під егідою ФФУ, взяли участь близько 4300 військовослужбовців та ветеранів АТО. Також протягом року стартувало одразу кілька нових футбольних проектів, спрямованих на підтримку та сприяння в проходженні реабілітації ветеранів та учасників бойових дій на Донбасі. Зокрема, у 2018 році відбувся перший розіграш Відкритого чемпіонату Героїв АТО. Загалом у цих змаганнях, які проходили в п’яти регіональних зонах (Схід, Захід, Північ, Південь, Центр), взяли участь близько 1350-ти військовослужбовців та правоохоронців, які представляють усі роди військ та правоохоронні структури, що базуються в різних регіонах країни.

За сприяння Федерації футболу України переможці першого Відкритого чемпіонату Героїв АТО та їхні побратими відвідали матч національної збірної України зі збірною Чехії в рамках першого розіграшу Ліги націй УЄФА. А загалом тисячі військових та ветеранів АТО мають змогу відвідувати поєдинки національної збірної України вже протягом кількох років!

9 травня цього року 850 військовослужбовців, які проходять службу в зоні ООС та Одеському гарнізоні, отримали від ФФУ квитки на фінал Кубку України, в якому зустрічалися "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).

Активними у спілкуванні із захисниками України протягом року були тренери та футболісти збірних команд України. Зокрема, близько 40 поранених учасників бойових дій, які проходять лікування в Центральному клінічному госпіталі МО України, отримали від ФФУ запрошення на відкрите тренування головної команди країни та презентацію нових комплектів форми збірної. Під час заходу воїни могли поспілкуватися і зробити фото на згадку з футбольними зірками та отримали пам’ятні подарунки.

Окрім того, 14 жовтня, напередодні матчу зі збірною Чехії, головний тренер національної збірної Андрій Шевченко та гравці команди відвідали поранених героїв у гарнізонному госпіталі Міністерства оборони України в Харкові. Футболісти привітали воїнів із Днем захисника України, запросили на матчі збірної та побажали якнайшвидшого одужання. Кількома днями раніше, 11 жовтня, поранених героїв відвідали у Центральному клінічному госпіталі МО України тренери та гравці молодіжної збірної. І такі візити футболістів збірних, тренерів, ветеранів футболу, президента ФФУ Андрія Павелка та інших керівників федерації до поранених військових уже давно стали доброю традицією.

Новим та надзвичайно важливим для учасників АТО став спільний проект уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадима Свириденка, міністерства оборони та Федерації футболу України — Кубок Нескорених, який було започатковано у травні цього року. У першому розіграші турніру, який відбувся на полях НТК ім. В. Баннікова, взяли участь вісім команд — загалом 160 футболістів. Також у рамках проекту відбувся матч, в якому взяли участь ветерани АТО — гравці національної збірної серед ампутантів.

Також цього року близько 180-ти захисників України із шести частин десантно-штурмових військ узяли участь у змаганнях на честь воїнів-десантників, які загинули в зоні бойових дій. Матчі турніру відбулися 19—20 липня в Краматорську, який звільняли та захищали від агресора у квітні-липні 2014 року саме бійці-десантники. У поєдинку-відкритті турніру взяли участь гравці національної збірної України серед ветеранів.

Раніше ФФУ передала більш ніж 20-ти родинам воїнів АТО нові квартири й надавала підтримку в закупівлі необхідного реабілітаційного обладнання для поранених військових. Також діти захисників України є постійними учасниками різноманітних заходів, які проводяться під егідою федерації. Це і "Відкриті уроки футболу", і Тиждень масового футболу УЄФА, і "Футбольні канікули з ФФУ", і турніри, які організовує федерація для дітей та юнацтва.