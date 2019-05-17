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ФФУ офіційно перейменована в Українську асоціацію футболу

17 травня 16:10 1307 Читать на русском
ФФУ офіційно перейменована в Українську асоціацію футболу
Андрій Павелко / ФФУ

Конгрес ФФУ ухвалив рішення про перейменування Федерації футболу України в Українську асоціацію футболу.

"Таке рішення є логічним продовженням реалізації нашої стратегії розвитку українського футболу, в основу якої лягли ключові інновації й управлінські реформи, реалізовані протягом останніх кількох років в УЄФА.

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Ми вдячні нашим партнерам з УЄФА за супровід і допомогу в проведенні ребрендингу нашої спілки. Приємно чути, що представники футбольних асоціацій інших країн зараз звертаються до УЄФА й просять допомогти їм із модернізацією власних брендів, щоб було, цитую дослівно, "як в Україні".

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Це також є свідченням успішності нашого вибору і впізнаваності українських футбольних символів, чому сприятиме й нова назва спілки. Адже тепер абревіатура в назві англійською виглядає як UAF, тобто добре відомі всьому світу літери-символи UA – Україна і F – футбол. Такий підхід значно спростить позиціонування й популяризацію бренду українського футболу в Європі та світі", – цитує Павелка прес-служба ФФУ.

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