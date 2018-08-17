ФФУ офіційно дозволить стоячі фан-сектори та сектори без індивідуальних місць

На стадіонах України невдовзі можуть з'явитись стоячі сектори та сектори без індивідуальних місць.

Про це повідомив директор Карпат по розвитку інфраструктури Олег Солдатенко на своїй сторінці у Фейсбук.

"Хороша новина для активних футбольних вболівальників України. Вчора на нараді в ФФУ було досягнуто принципової домовленності як з представниками федерації, так і керівництвом УПЛ про те, що нарешті офіційно дозволять стоячі фан-сектори та сектори без індивідуальних сидінь на стадіонах України.

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Кількість таких місць не повинна перевищувати 5% від загальної кількості місць на певному стадіоні. Ця норма розповсюджується тільки на внутрішні змагання. Кожен клуб або стадіон сам вирішує чи потрібні такі місця і в якій кількості саме. Такі сектори мають бути облаштовані "хвилерізами" в достатній кількості для забезпечення безпеки перебування там", – написав Олег Солдатенко.