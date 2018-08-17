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ФФУ офіційно дозволить стоячі фан-сектори та сектори без індивідуальних місць

12:17 247 Читать на русском
ФФУ офіційно дозволить стоячі фан-сектори та сектори без індивідуальних місць
Фанаты Динамо / фото: WBC ультрас Динамо

На стадіонах України невдовзі можуть з'явитись стоячі сектори та сектори без індивідуальних місць.

Про це повідомив директор Карпат по розвитку інфраструктури Олег Солдатенко на своїй сторінці у Фейсбук.

"Хороша новина для активних футбольних вболівальників України. Вчора на нараді в ФФУ було досягнуто принципової домовленності як з представниками федерації, так і керівництвом УПЛ про те, що нарешті офіційно дозволять стоячі фан-сектори та сектори без індивідуальних сидінь на стадіонах України.

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Кількість таких місць не повинна перевищувати 5% від загальної кількості місць на певному стадіоні. Ця норма розповсюджується тільки на внутрішні змагання. Кожен клуб або стадіон сам вирішує чи потрібні такі місця і в якій кількості саме. Такі сектори мають бути облаштовані "хвилерізами" в достатній кількості для забезпечення безпеки перебування там", – написав Олег Солдатенко.

Теги
ФФУ футбольні фанати футбольні стадіони
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