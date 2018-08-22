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ФФУ підтримає Чеферіна на виборах президента УЄФА

00:20 153 Читать на русском
ФФУ підтримає Чеферіна на виборах президента УЄФА
Андрій Павелко та Александер Чеферін

В ФФУ вважають, що Александер Чеферін чудово виконує свої обов'язки президента УЄФА.

Федерація футболу України підтримала кандидатуру чинного президента європейського футбольного союзу Александера Чеферіна для участі у майбутніх виборах президента УЄФА, повідомляє офіційний сайт відомства.

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"Александер Чеферін – досвідчений лідер та ініціатор системних реформ в УЄФА, спрямованих на розвиток і популяризацію футболу.

Вдячний Александеру за активну підтримку розвитку спортивної інфраструктури в Україні, за якою майбутнє футболу в нашій країні! Впевнений, що переобрання Александера на посаду президента УЄФА стане серйозним імпульсом для успішного розвитку футболу в Україні та у всій Європі", – заявив президент ФФУ Андрій Павелко.

Зазначимо, що вибори президента УЄФА відбудуться 7 лютого 2019 року.

Теги
Світ Андрій Павелко УЄФА Александер Чеферін ФФУ
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