ФФУ підтримає Чеферіна на виборах президента УЄФА

В ФФУ вважають, що Александер Чеферін чудово виконує свої обов'язки президента УЄФА.

Федерація футболу України підтримала кандидатуру чинного президента європейського футбольного союзу Александера Чеферіна для участі у майбутніх виборах президента УЄФА, повідомляє офіційний сайт відомства.

Циганков – про трансфер у Реал, спілкування з Суркісом та найбільший подарунок у "Футбольний на голову"

"Александер Чеферін – досвідчений лідер та ініціатор системних реформ в УЄФА, спрямованих на розвиток і популяризацію футболу.

Вдячний Александеру за активну підтримку розвитку спортивної інфраструктури в Україні, за якою майбутнє футболу в нашій країні! Впевнений, що переобрання Александера на посаду президента УЄФА стане серйозним імпульсом для успішного розвитку футболу в Україні та у всій Європі", – заявив президент ФФУ Андрій Павелко.

Зазначимо, що вибори президента УЄФА відбудуться 7 лютого 2019 року.