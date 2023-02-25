"Коли я подивився жеребкування, то одразу ж зв'язався із Сергієм Палкіним, генеральним директором донецького Шахтаря. Я привітав його з кваліфікацією у четвер проти Ренна та жеребкуванням.

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Раніше склад Шахтаря на 30-40 відсотків складався з бразильців, які чудово себе показували. Нині в українській команді близько 70 відсотків – це місцеві гравці. Вони мають низьку оціночну трансферну вартість, хоча Михайло Мудрик пішов до Челсі за величезну суму. Але загалом це досить молода команда, більшість хлопців тренувалися в академії Шахтаря. Іншого шляху не було, бо легіонери не прагнули грати у цьому клубі.

Справа не в тому, що я вважаю Шахтар набагато кращим за Фейєнорд. Навпаки, зараз все не так. Але Фейєнорд має остерігатися недооцінки. Ніколи не знаєш, у якій атмосфері опинишся у Польщі, де зараз грає Шахтар. Крім того, у Польщі трохи холодніше, ніж на заході Європи, і це потрібно врахувати.

Але якщо Фейєнорд зможе обмежитися на виїзді нічиєю або мінімальною поразкою, то успіху можна буде досягати вдома", – цитує ван Стее Rijnmond.

Нагадаємо, перший поєдинок відбудеться 9 березня у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом. Матч-відповідь – за тиждень, 16 березня, о 19:45.

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