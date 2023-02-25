"Фейєнорд має остерігатися недооцінки Шахтаря": екс-директор академій обох клубів назвав фаворита 1/8 фіналу ЛЄ
Колишній керівник академії "гірників" (2006-2008) Хенк ван Стее, який працював на аналогічній посаді у нідерландському клубі (2004-2006), прокоментував результати жеребкування другого за силою єврокубку.
"Коли я подивився жеребкування, то одразу ж зв'язався із Сергієм Палкіним, генеральним директором донецького Шахтаря. Я привітав його з кваліфікацією у четвер проти Ренна та жеребкуванням.
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Раніше склад Шахтаря на 30-40 відсотків складався з бразильців, які чудово себе показували. Нині в українській команді близько 70 відсотків – це місцеві гравці. Вони мають низьку оціночну трансферну вартість, хоча Михайло Мудрик пішов до Челсі за величезну суму. Але загалом це досить молода команда, більшість хлопців тренувалися в академії Шахтаря. Іншого шляху не було, бо легіонери не прагнули грати у цьому клубі.
Справа не в тому, що я вважаю Шахтар набагато кращим за Фейєнорд. Навпаки, зараз все не так. Але Фейєнорд має остерігатися недооцінки. Ніколи не знаєш, у якій атмосфері опинишся у Польщі, де зараз грає Шахтар. Крім того, у Польщі трохи холодніше, ніж на заході Європи, і це потрібно врахувати.
Але якщо Фейєнорд зможе обмежитися на виїзді нічиєю або мінімальною поразкою, то успіху можна буде досягати вдома", – цитує ван Стее Rijnmond.
Нагадаємо, перший поєдинок відбудеться 9 березня у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом. Матч-відповідь – за тиждень, 16 березня, о 19:45.
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