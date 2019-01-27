Фейєнорд знищив Аякс із тенісним рахунком – ван Персі оформив дубль

Фейєнорд каменя на камені не залишив від Аякса у центральному матчі 19-туру чемпіонату Нідерландів.

Фейєнорд у рідних стінах дуже впевнено переміг Аякс. У складі господарів дубль на свій рахунок записав Робін Ван Персі. Також у ворота амстердамців забивали Єнс Торнстра, Тоні Вілена та Стівен Бергейс. Аякс забив двічі зусиллями Хакіма Зієша та Лассе Шьоне.

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Після цього поєдинку у активі Аякса, який посідає другу сходинку, 47 очок, а Фейєнорд має у своєму активі 39 пунктів та йде на третій позиції.