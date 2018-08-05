Фейєнорд у серії пенальті переміг ПСВ та здобув Суперкубок Нідерландів

Роттердамський Фейєнорд тріумфував у серії пенальті проти ПСВ та став володарем Суперкубку країни.

В основний час поєдинку Фейєнорд та ПСВ виявити сильнішого не змогли. Доля матчу вирішувалась у серії післяматчевих пенальті. У футбольній лотареї пощастило більше підопічним Джованні ван Бронкхорста.

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В підсумку Фейєнорд переміг ПСВ у серії пенальті з рахунком 6:5 та вдруге поспіль здобув Суперкубок Нідерландів.

ПСВ: Зут, Віргевер, Дюмфріс, Тасенде, Шваб, Хендрікс, Росаріо, Перейро, Бергвейн (Жуніор 83), Люк де Йонг, Мален (Лосано 59).



Фейєнорд: Бейло, ван дер Хейден, Юсте (Ніувкоп 85), Вердонк, Боттежін, Вильена, Класі, Торнстром (Амрабат 62), Бергейс, Ван Персі (Вента 84).



Суперкубок Нідерландів-2018.

ПСВ – Фейєнорд 0:0 (5:6 після серії пенальті).