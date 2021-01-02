Досвідчений нападник виступатиме за "Гордість Півдня", повідомляє офіційний сайт клубу.

"Жертва" Динамо стане новим головним тренером Фейєнорда у наступному сезоні

Наразі Пратто орендований Фейєнордом до кінця сезону. За роттердамців він виступатиме під 24-м номером. Для ветерана це не перша спроба проявити себе в Європі. Раніше Пратто захищав кольори норвезького Люна та Дженоа, проте щоразу повертався за океан.

На батьківщині він виступав за Тігре, Бока Хуніорс, Уніон Санта-Фе, Велес Сарсфілд, а також пограв за чилійський Універсідад Католіка й бразильські Атлетіко Мінейро та Сан-Паулу. Також в активі форварда 5 поєдинків (2 голи) за збірну Аргентини.

У сезоні-2020 Лукас Пратто провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

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