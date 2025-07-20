Фейєнорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Гонсало Борхесом – до літа 2029 року. Сума трансферу склала 10 млн євро. Ще 1 млн євро "дракони" можуть отримати в якості бонусу. Порту також отримає 15% від будь-якого майбутнього продажу.

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Борхес прибув на Де Кейп на персональному вертольоті роттердамського клубу, де його представили в якості підсилення разом зі Стейном, Валенте і Діарра.

24-річний португалець є вихованцем Бенфіки, але в 14 років перебрався в Порту. За основну команду "драконів" він провів 88 матчів, в яких забив 2 м'ячі і зробив 10 гольових передач.