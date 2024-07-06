Нідерландський півзахисник Фейєнорда Матс Віффер став гравцем Брайтона, повідомляє офіційний сайт "чайок".

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24-річний хавбек підписав контракт з командою Фабіана Хюрцелера до 30 червня 2029 року.

За інформацією Transfermarkt перехід обійшовся представнику АПЛ у 30 млн євро (плюс бонуси), що автоматично робить Віффера найдорожчим продажем в історії Фейєнорда (минулий рекорд належав Оркуну Кьокчю, який влітку минулого року перейшов у Бенфіку за 25 млн).

Тепер шлях для півзахисника Динамо Володимира Бражка відкритий – раніше зазначалось, що саме українця Фейєнорд хоче підписати на заміну Віфферу.

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