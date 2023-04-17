У чемпіонаті Норвегії в неділю, 16 квітня, зустрічалися Одд та Бранн. За рахунку 0:0 у першому таймі гості мали нагоду забити гол. Борду Фінне отримав розкішну передачу від партнера, мчав у бік воріт суперника і міг вийти віч-на-віч з голкіпером.

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Момент завершився б голом, але нападник Бранна помітив, що захисник Йогансен отримав травму і зупинився. Напевно, дев'ять із десяти форвардів продовжили б атаку, але Фінне зупинився та вибив м'яча в аут. Травма не дозволила продовжити захиснику гру, він був змушений покинути поле.

Selv om han ikke puttet i dag så scoret Bård Finne 1 million Fair Play-poeng! pic.twitter.com/YJ9FI3wqeG — Sportsklubben Brann (@skbrann) April 16, 2023

Зазначимо, що Бранн програв у підсумку 0:2. У своїх соцмережах клуб написав наступне: "Попри те, що Фінне не забив, він набрав мільйон очок за чесну гру".

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