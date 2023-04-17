Фейр-плей тижня – норвезький форвард відмовився забити гол через травму суперника
Рядовий матч чемпіонату Норвегії привернув увагу фанатів через гарний жест нападника Бранна.
У чемпіонаті Норвегії в неділю, 16 квітня, зустрічалися Одд та Бранн. За рахунку 0:0 у першому таймі гості мали нагоду забити гол. Борду Фінне отримав розкішну передачу від партнера, мчав у бік воріт суперника і міг вийти віч-на-віч з голкіпером.
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Момент завершився б голом, але нападник Бранна помітив, що захисник Йогансен отримав травму і зупинився. Напевно, дев'ять із десяти форвардів продовжили б атаку, але Фінне зупинився та вибив м'яча в аут. Травма не дозволила продовжити захиснику гру, він був змушений покинути поле.
Зазначимо, що Бранн програв у підсумку 0:2. У своїх соцмережах клуб написав наступне: "Попри те, що Фінне не забив, він набрав мільйон очок за чесну гру".
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