Фейр-плей дня – Борнмут підказав Бернлі прибрати дискваліфікованого гравця, який міг призвести до технічної поразки
Рядовий матч 1/8 фіналу Кубка Англії привернув увагу зовсім не футбольними моментами.
Бернлі ризикував вилетіти з турніру ще до стартового свистка поєдинку з Борнмутом, повідомляє BBC.
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"Кларетові" включили до старту захисника Еріка Пітерса, який у попередніх двох матчах Кубка отримував жовті картки і не мав права виступати на стадії 1/8 фіналу. Парадокс, але виправити помилку господарям допоміг сам Борнмут. Представники "вишень" виявилися значно уважнішими і порадили супернику прибрати Пітерса зі складу.
Додамо, що на полі гості вже не були такими милосердними. Саррідж та Станіслас вразили ворота Бернлі, вибивши команду Дайча з Кубка суто по-спортивному.
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