Бернлі ризикував вилетіти з турніру ще до стартового свистка поєдинку з Борнмутом, повідомляє BBC.

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"Кларетові" включили до старту захисника Еріка Пітерса, який у попередніх двох матчах Кубка отримував жовті картки і не мав права виступати на стадії 1/8 фіналу. Парадокс, але виправити помилку господарям допоміг сам Борнмут. Представники "вишень" виявилися значно уважнішими і порадили супернику прибрати Пітерса зі складу.

Додамо, що на полі гості вже не були такими милосердними. Саррідж та Станіслас вразили ворота Бернлі, вибивши команду Дайча з Кубка суто по-спортивному.

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