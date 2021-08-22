Удінезе створив несподіванку у матчі першого туру Серії А проти Ювентуса. Дивіться відеоогляд поєдинку на Футбол 24.

Ювентус бадьоро почав зустріч і вже до перерви, здавалось, зняв усі питання щодо переможця матчу, відзначившись двома голами.

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У другому таймі голкіпер туринців Войцех Щенсни награв на статус "антигероя" матчу. Спочатку поляк "привіз" пенальті, а потім вирішив продемонструвати дриблінг, що призвело до другого голу. Рятувати Юве взявся Кріштіану Роналду, але м'яч португальця на останніх хвилинах скасували через мінімальний офсайд. У підсумку, нічия.

Нагадаємо, Роналду несподівано розпочав матч на лаві запасних, що ЗМІ пов'язали з можливим відходом форварда.

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