Реал в епічному трилері зіграв унічию з Реал Сосьєдадом (4:4) та пробився у фінал Кубка Короля. Відео голів і огляд матчу – на "Футбол 24".

Вже на 16-й хвилині Барренечеа відкрив рахунок, пробивши поміж ніг Луніну після передачі Маріна. На 30-й хвилині Ендрік відновив рівновагу, але на старті другого тайму Марін змусив Алабу зрізати м’яч у ворота – і знову між ніг українця. Згодом Кубо асистував Оярсабалю, удар якого після рикошету від того-таки Алаби став недосяжним для Луніна.

Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби

Реал скоротив відставання, а за мить і швидко зрівняв. Однак у компенсований час Сосьєдад забив ще раз після невдалої гри Луніна на виході і перевів поєдинок в овертайм. Додатковий час залишився за мадридцями – Рюдігер вирішив долю дуелі, вивівши команду Анчелотті у фінал.

Лунін пропустив від Леганеса двічі, але дубль Мбаппе врятував Реал – "вершкові" перемогли й відірвались від Атлетіко