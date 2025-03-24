Збірна Португалії змогла дотиснути в овертаймі Данію та пройти у півфінал Ліги націй. Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Роберто Мартінеса відігралась після поразки на виїзді проти Данії (0:1), перевівши матч в екстратайм, а потім дотисли суперника в рідних стінах.

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Вже на перших хвилинах господарі отримали пенальті та могли зрівнювати рахунок, але Роналду безхитрісно програв дуель Шмейхелю. Данці гідно оборонялися цілий тайм, але перед перервою м'яч таки залетів у ворота гостей після зрізки Андерсена.

По перерві Данія двічі відігрувалась, а Роналду виправив свою помилку, забивши з гри. Здавалось, що скандинави можуть встояти, але екс-гравець Барселони Трінкау був іншої думки. Спочатку він зробив рахунок 3:2 і перевів гру в додатковий час. А потім відзначився і там. Довершив розгром Гонсалу Рамуш, який замінив Роналду наприкінці основного часу.

Тепер на Португалію в півфіналі Ліги націй чекає Німеччина. Півфінали та фінал турніру пройдуть вже в липні.

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