Фейєнорд здолав Марсель у першому півфіналі Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Господарі зусиллями Дессера й Сіністерри вели у рахунку вже на 20-й хвилині. "Олімпійці" зібрались і до перерви оформили красивий камбек, зрівнявши рахунок.

Лестер розписав нічию з Ромою у півфіналі Ліги конференцій, Фейєнорд перестріляв Марсель у битві з п'ятьма голами

Та всі їхні старання зіпсував фейл оборонця вже на 10-й секунді другого тайму, внаслідок чого Дессер до свого активу записав дубль. Матч-відповідь півфіналу ЛК між Марселем та Фейєнордом відбудеться 5 травня.