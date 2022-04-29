Фейл оборонця перекреслив камбек: відеоогляд матчу Фейєнорд – Марсель – 3:2
08:31 - Читать на русском
Фейєнорд здолав Марсель у першому півфіналі Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
18’ Сіріль Дессер
20’ Луїс Сіністерра
46’ Сіріль Дессер
Бамба Дьєнг 28’
Сантос Жерсон 40’
18’ Сіріль Дессер
20’ Луїс Сіністерра
28’ Бамба Дьєнг
40’ Сантос Жерсон
46’ Сіріль Дессер
Господарі зусиллями Дессера й Сіністерри вели у рахунку вже на 20-й хвилині. "Олімпійці" зібрались і до перерви оформили красивий камбек, зрівнявши рахунок.
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Та всі їхні старання зіпсував фейл оборонця вже на 10-й секунді другого тайму, внаслідок чого Дессер до свого активу записав дубль. Матч-відповідь півфіналу ЛК між Марселем та Фейєнордом відбудеться 5 травня.
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