Президент Баварії Герберт Хайнер написав заяву в поліцію з приводу фейкових облікових записів у Facebook від свого імені. Підроблені профілі Хайнера виманювали у людей гроші, пропонуючи вирішити всі їхні фінансові проблеми через перерахування 20 000 євро. Про це повідомляє Bild.

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Одна з жертв розповіла, що запідозрила недобре, коли фейковий Хайнер попросив сплатити 306 євро для переказу вищезгаданої суми.

У Баварії підтвердили, що аккаунтами володіли шахраї. Президент мюнхенського клубу написав заяву в поліцію і планує подати до суду на людину, яка займалася подібними мерзенними справами.

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