Феєрія Влаховіча у відеоогляді матчу Салернітана – Ювентус – 0:3
09:44 - Читать на русском
Ювентус розгромив Салернітану у 21 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Душан Влаховіч 25’
Філіп Костіч 45’
Душан Влаховіч 47’
25’ Душан Влаховіч
45’ Філіп Костіч
47’ Душан Влаховіч
Головним героєм поєдинку став Душан Влаховіч. Серб записав до свого активу два голи, а також результатативну передачу на Костіча. Салернітана відповіла двома гострими моментами – безрезультатно.
Ювентус розгромив Салернітану завдяки перформансу Влаховіча та "засланого козачка"
Завдяки перемозі Ювентус, з якого нещодавно зняли 15 очок, піднявся на 10 сходинку, набравши 26 залікових балів. Салернітана залишилась на 16-й позиції у таблиці Серії А.
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