Ювентус розгромив Салернітану у 21 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Головним героєм поєдинку став Душан Влаховіч. Серб записав до свого активу два голи, а також результатативну передачу на Костіча. Салернітана відповіла двома гострими моментами – безрезультатно.

Ювентус розгромив Салернітану завдяки перформансу Влаховіча та "засланого козачка"

Завдяки перемозі Ювентус, з якого нещодавно зняли 15 очок, піднявся на 10 сходинку, набравши 26 залікових балів. Салернітана залишилась на 16-й позиції у таблиці Серії А.