Чемпіонат Португалії 2024/25, 11-й тур

Бенфіка – Порту – 4:1

Голи: Каррерас, 30, Ді Марія, 56, 82, (пен.), Павлідіс, 61 – Омородіон, 44

Бенфіка у португальському Класіко розбила Порту – Трубін пропустив від форварда збірної Іспанії через ляп чемпіона світу

На 17-й хвилині Трубін врятував Бенфіку, вибігши на переріз супернику, який виходив сам на сам. За трохи "орли" забили, але зробили це з положення поза грою. В середині тайму Каррерас таки вивів господарів вперед, але ще до перерви Порту відігрався завдяки грубій помилці Отаменді.

Після відпочинку Бенфіка забила ще тричі. Спочатку Ді Марія отримав передачу на хід у штрафний, вийшов на побачення з голкіпером і пробив у дальній кут. Згодом Павлідіс у дотик замкнув простріл з правого флангу, а наприкінці матчу все той же Ді Марія реалізував пенальті.