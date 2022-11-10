Феєрія та рекорд кіпера в серії пенальті у відеоогляді матчу Ліверпуль – Дербі Каунті
12:22 - Читать на русском
Ліверпуль у напруженій боротьбі вибив Дербі Каунті (0:0, по пенальті 3:2) з 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Мерсисайдці вийшли майже резервним складом. Попри це вони переважали та були ближчими до гола, але все вирішувалось у серії пенальті. Героєм став Куївін Келлехер, який відбив 3 з 5 ударів.
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Загалом же ірландський кіпер виграв усі 4 серії пенальті у Кубку ліги, в яких брав участь, та парирував 6 пострілів – найбільше в історії Ліверпуля. Дербі Каунті в напруженій боротьбі вилетів із турніру.
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