Феєрія списаного героя у відеоогляді матчу Верона – Інтер – 0:5
23 листопада 20:12 - Читать на русском
Інтер розгромив Верону (5:0) в рамках 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Хоакін Корреа 17’
Маркус Тюрам 22’
Маркус Тюрам 25’
Стефан де Врей 31’
Ян Біссек 41’
17’ Хоакін Корреа
22’ Маркус Тюрам
25’ Маркус Тюрам
31’ Стефан де Врей
41’ Ян Біссек
"Нерадзуррі" довелося грати без Лаутаро Мартінеса, який підхопив вірус. Сімоне Індзагі дав шанс Хоакіну Корреа, який класно грав у нього в Лаціо, а от після переходу до Інтера форвард сильно здав.
Інтер за тайм знищив Верону – історичні 5:0, сенсаційний дублер капітана забив гол і віддав два асисти
Однак сьогодні аргентинець став героєм, разом із Тюрамом, з яким вони обмінялися асистами. Також Корреа записав у свій актив ще одну результативну передачу – на Біссека. Тож Інтер переміг без надзусиль і може спокійно готуватися до Ліги чемпіонів, де грати з РБ Лейпциг.
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