"Нерадзуррі" довелося грати без Лаутаро Мартінеса, який підхопив вірус. Сімоне Індзагі дав шанс Хоакіну Корреа, який класно грав у нього в Лаціо, а от після переходу до Інтера форвард сильно здав.

Інтер за тайм знищив Верону – історичні 5:0, сенсаційний дублер капітана забив гол і віддав два асисти

Однак сьогодні аргентинець став героєм, разом із Тюрамом, з яким вони обмінялися асистами. Також Корреа записав у свій актив ще одну результативну передачу – на Біссека. Тож Інтер переміг без надзусиль і може спокійно готуватися до Ліги чемпіонів, де грати з РБ Лейпциг.