Феєрія розлючених мюнхенців у відеоогляді матчу Зальцбург – Баварія – 2:6
09:35 - Читать на русском
Баварія розчавила Зальцбург у матчі 3 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд зустрічі.
завершено
66’ Масая Окугава
Жером Боатенг 79’
Лерой Сане 83’
Лукас Ернандес 90+2’
66’ Масая Окугава
79’ Жером Боатенг
83’ Лерой Сане
90+2’ Лукас Ернандес
Зухвалі австрійці вийшли вперед вже на 4 хвилині гри, однак Баварія відповіла двома голами до перерви. Лєвандовскі реалізував пенальті, а захисник "биків" Крістенсен зрізав м'яч у власні ворота.
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Зальцбург в середині другої половини зрівняв рахунок, що дуже не сподобалось чинному переможцю Ліги чемпіонів. Баварія за 13 хвилин відвантажила супернику чотири голи, оформивши переконливу перемогу 6:2.
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