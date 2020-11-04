Зухвалі австрійці вийшли вперед вже на 4 хвилині гри, однак Баварія відповіла двома голами до перерви. Лєвандовскі реалізував пенальті, а захисник "биків" Крістенсен зрізав м'яч у власні ворота.

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Зальцбург в середині другої половини зрівняв рахунок, що дуже не сподобалось чинному переможцю Ліги чемпіонів. Баварія за 13 хвилин відвантажила супернику чотири голи, оформивши переконливу перемогу 6:2.