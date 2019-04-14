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Феєрія різнокольорових карток у відеоогляді нічийного матчу Торіно – Кальярі

17:57 52 Читать на русском
Феєрія різнокольорових карток у відеоогляді нічийного матчу Торіно – Кальярі
Радість сардинців / твіттер Кальярі

Торіно не зміг втримати перемогу над Кальярі в домашньому матчі 32-го туру італійської Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

52’ Сімоне Дзадза
74’ Сімоне Дзадза
 
Леонардо Паволетті 75’
Лука Пеллегріні 83’
Ніколо Барелла 90+6’
52’ Сімоне Дзадза
74’ Сімоне Дзадза
75’ Леонардо Паволетті
83’ Лука Пеллегріні
90+6’ Ніколо Барелла

Торіно зумів відкрити рахунок лише на старті другого тайму, коли Сімоне Дзадза з кількох метрів замкнув простріл Іццо.

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Та на 73-й хвилині форвард перетворився на антигероя, отримавши пряму червону картку за фол в атаці. Уже за 5 хвилин Леонардо Паволетті зрівняв рахунок, а до кінця зустрічі гості зосередилися на отриманні вилучень. Спочатку достроково пішов відпочивати Лука Пеллегріні, а потім Барелла. Загалом арбітр показав 9 жовтих і 3 червоні картки, а забити ще команди не спромоглись.

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Кальярі Кальярі Торіно Торіно Італія Відеоновини Торіно - Кальярі
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