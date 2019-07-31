Феєрія Мюллєра у відеоогляді матчу Audi Cup Баварія – Фенербахче – 6:1

Мюнхенська Баварія розтрощила турецький Фенербахче у півфіналі товариського Audi Cup. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Audi Cup-2019

Баварія – Фенербахче – 6:1

Голи: Санчеш, 22, Горецка, 28, Мюллєр, 31,44 (пен), 58, Коман, 40 – Крузе, 64

Баварія розбомбила Фенербахче – Мюллєр став несподіваним героєм, оформивши хет-трик, мюнхенці вийшли у фінал Audi Cup

Санчеш у середині першого тайму відкрив рахунок після передачі Тьягу Алькантари та асисту на порожні ворота від Лєвандовскі. Через 6 хвилин Коман створив гол для Леона Горецки, накрутивши опонента й ідеально викотивши на 11-метрову позначку.

Далі нафейлив захисник, який подарував м'яч Томасу Мюллєру замість того, аби просто вибити його. Потім забив Кінгслі Коман, коли "круглий" відскочив до нього після чергової чудової комбінації партнерів.

Наприкінці першого тайму Лєвандовскі заробив пенальті, який реалізував Мюллєр – 5:0 до перерви. У другому таймі він же оформив хет-трик. Шостий гол вийшов дуже ефектним: Зюле знову дав точний пас на 50 метрів, а Томас з центра поля у два дотики переграв голкіпера, який вийшов далеко з воріт. Гол престижу за турків також забив німець – Макс Крузе скористався помилкою Горецки.