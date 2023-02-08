Аль-Хіляль обіграв Фламенго в рамках півфіналу Клубного чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Бразильці несподівано не змогли вийти у фінал Кубного чемпіонату світу, хоча у складі команди є ціле сузір'я гравців, які не так давно запалювали у Європі. Габігол, Давід Луїз, Артуро Відаль, Філіпе Луїш, Евертон – суперник такими гучними іменами похизуватися не міг.

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Хоча у складі Аль-Хіляля теж були легіонери, хоч і не такі імениті. Результат зробили два футболісти. Лусіано В'єтто, який провалився в Атлетіко, та Салем Аль-Давсарі – автор переможного гола у ворота збірної Аргентини на ЧС-2022. Аравієць реалізував два пенальті, які для нього заробив одноклубник, а у зворотному напрямку віддав асист.

У фіналі Клубного ЧС Аль-Хіляль зіграє проти переможця пари Аль-Ахлі – Реал, матч яких відбудеться сьогодні, 8 лютого. На Фламенго чекає поєдинок за третє місце.