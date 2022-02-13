Лестер і Вест Хем яскраво поділили очки у 25 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Лондонці відкрили рахунок на 10-й хвилині, коли Боуен скористався довгим закиданням Діопа. Лестер відігрався перед свистком на перерву – Тілеманс реалізував пенальті за гру рукою Крессвелла.

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На 58-й хвилині Вест Хем пропустив ще раз. Барнс виконав ідеальний навіс на голову Перейри. Остаточні 2:2 оформив Доусон, замкнувши подачу того-таки Боуена з кутового. Правий вінгер "молотів" провів черговий розкішний матч і не дає Андрію Ярмоленку надій на регулярну ігрову практику.