Феєрія конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Лестер – Вест Хем – 2:2
21:52 - Читать на русском
Лестер і Вест Хем яскраво поділили очки у 25 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
45’ Юрі Тілеманс
57’ Рікарду Перейра
Джаррод Боуен 10’
Крейг Доусон 90+1’
10’ Джаррод Боуен
45’ Юрі Тілеманс
57’ Рікарду Перейра
90+1’ Крейг Доусон
Лондонці відкрили рахунок на 10-й хвилині, коли Боуен скористався довгим закиданням Діопа. Лестер відігрався перед свистком на перерву – Тілеманс реалізував пенальті за гру рукою Крессвелла.
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На 58-й хвилині Вест Хем пропустив ще раз. Барнс виконав ідеальний навіс на голову Перейри. Остаточні 2:2 оформив Доусон, замкнувши подачу того-таки Боуена з кутового. Правий вінгер "молотів" провів черговий розкішний матч і не дає Андрію Ярмоленку надій на регулярну ігрову практику.
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