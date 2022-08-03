Португальці здобули розгромну перевагу ще до перерви. Найбільше постаралися Давід Нерес та Гонсалу Рамуш. Екс-легіонер Шахтаря двічі накручував суперників на фланзі і точно подавав на голову конкурента Яремчука, який не хибив. Далі був шедевр Енцо Фернандеса, який потужним ударом з лету замкнув кутовий у виконанні Жоау Маріу.

Бенфіка розгромила Мітьюлланд – втрачена зірка Шахтаря і конкуренти Яремчука створили шоу, Роман мав гольовий момент

Другий тайм виявився не таким одностороннім. Рамуш оформив хет-трик, на що Мітьюлланд відповів панєнкою від Сісто. Яремчук замінив героя на 79-й хвилині, але сам не встиг відзначитися результативними діями. 4:1 – Бенфіка має великий гандикап перед виїздом у Данію за тиждень. Нагадаємо, переможець цієї пари у вирішальному раунді кваліфікації вийде на сильнішого з дуелі Динамо – Штурм.