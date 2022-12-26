Арсенал знищив Норвіч у матчі 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

"Каноніри" до перерви здобули комфортну перевагу у два м'ячі. Сака ідеально пробив у лівий нижній кут, а на 44-й хвилині Тірні вдався більярдний удар у правий.

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Після відпочинку Сака оформив дубль. Ляказетт отримав можливість забити з пенальті, а остаточні 0:5 встановив Сміт-Роу, який замінив Мартінеллі.