Феєрія "канонірів" у відеоогляді матчу Норвіч – Арсенал – 0:5
21:07 - Читать на русском
Арсенал знищив Норвіч у матчі 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Букайо Сака 6’
Кіран Тірні 44’
Букайо Сака 67’
Еміль Сміт-Роу 90+1’
6’ Букайо Сака
44’ Кіран Тірні
67’ Букайо Сака
90+1’ Еміль Сміт-Роу
"Каноніри" до перерви здобули комфортну перевагу у два м'ячі. Сака ідеально пробив у лівий нижній кут, а на 44-й хвилині Тірні вдався більярдний удар у правий.
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Після відпочинку Сака оформив дубль. Ляказетт отримав можливість забити з пенальті, а остаточні 0:5 встановив Сміт-Роу, який замінив Мартінеллі.
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