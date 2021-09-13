Реал у феєричному двобої 4-го туру Ла Ліги перестріляв Сельту. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Сельта у першому таймі шокувала "вершкових" двома голами, хоч і допомагали їй у цьому захисники Реала своїми помилками. Мадридці ж відповіли м'ячем Бензема. А от по перерві забивали лише господарі, яких гнали вперед трибуни оновленого Бернабеу.

Реал переміг Сельту у дебютному матчі на оновленому Бернабеу – Бензема з хет-триком, Кавамінга вперше забив за Мадрид

Карім зрівняв ситуацію на табло, а пізніше він асистував Вінісіусу, який вперше у зустрічі вивів Реал вперед. На 66 хвилині на полі з'явився Камавінга, а за 6 хвилин після дебюту вже забив, вдало зігравши на добиванні. Поставив крапку у зустрічі Бензема з пенальті, оформивши хет-трик.

5:2 – Реал набрав 10 залікових балів та піднявся на першу сходинку турнірної таблиці Прімери. Сельта ж з одним очком залишилась у зоні вильоту.