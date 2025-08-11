Барселона та Комо провели товариський поєдинок за Кубок Жоана Гампера (5:0). Відео забитих м’ячів і огляд матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Барселона відкрила рахунок завдяки високому пресингу. Захисник Комо помилився з передачею, чим скористався Фермін Лопес – перехопив м’яч і пробив без шансів для воротаря.

Барселона знищила команду Фабрегаса – Рашфорд не забив у порожні ворота, феєрія Ямаля і Ферміна

Ламін Ямаль став справжнім кошмаром для оборони італійців, регулярно проходячи свій фланг. Один із його рейдів завершився комбінацією: після сейву Бутеза де Йонг відкинув м’яч Лопесу, і той оформив дубль. На 38-й хвилині Рашфорд асистував Рафіньї, а вже за мить бразилець віддячив гольовою передачею Ямалю. Одразу після перерви Лопес вивів Ламіна на удар, і він довів рахунок до 5:0.

