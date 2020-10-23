Феєричний виступ Кубо та гол форварда Шахтаря у відеоогляді матчу Вільяреал – Сівасспор – 5:3
Вільяреал у видовищному поєдинку 1-го туру Ліги Європи перестріляв Сівасспор. Дивіться відео голів та огляд матчу Вільяреал – Сівасспор.
Старт поєдинку був за Вільяреалом, коли Кубо після удару Чуквуєзе добив м'яч у порожні ворота, а трохи пізніше віддав результативну передачу на Бакку. Однак, Кайоде, права на якого належать Шахтарю, відквитав один гол, а після нереалізованого пенальті від Бакки Ятабаре вирівняв рахунок.
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У другій половині Фойт знову вивів іспанців вперед після подачі Кубо з кутового. Градель дуже швидко знову вирівняв становище класним ударом зі штрафного. Кінцівка матчу була за Вільяреалом, а точніше за Пако Алькасером, який після виходу на заміну оформив дубль за 4 хвилини та приніс перемогу своєму клубу.
Таким чином, Вільяреал очолив групу I завдяки кращій різниці м'ячів (Маккабі Тель-Авів також здобув перемогу), а Сівасспор поки на дні турнірної таблиці.
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