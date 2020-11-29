Аталанта поступилася Вероні у 9 турі Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Аталанта змарнувала кілька хороших моментів до перерви, а Верона зосередилася на захисті власних воріт. "Мастифи" відклали все найцікавіше на другу половину.

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Головним героєм зустрічі став португалець Мігель Велозу. Екс-півзахисник Динамо спочатку реалізував пенальті, а на 83 хвилині віддав тонку передачу Дзакканьї – 0:2.