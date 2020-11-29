Феєричний виступ екс-зірки Динамо у відеоогляді матчу Аталанта – Верона – 0:2
10:04 - Читать на русском
Аталанта поступилася Вероні у 9 турі Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
Мігель Велозу 60’
Маттія Дзакканьї 83’
60’ Мігель Велозу
83’ Маттія Дзакканьї
Аталанта змарнувала кілька хороших моментів до перерви, а Верона зосередилася на захисті власних воріт. "Мастифи" відклали все найцікавіше на другу половину.
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Головним героєм зустрічі став португалець Мігель Велозу. Екс-півзахисник Динамо спочатку реалізував пенальті, а на 83 хвилині віддав тонку передачу Дзакканьї – 0:2.
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