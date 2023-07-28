Реал провів вже другий товариський поєдинок у своєму турне США. Цього разу у Х'юстоні жертвою Анчелотті і Ко став Манчестер Юнайтед. В основі "вершкових" вдруге поспіль з'явився український голкіпер Андрій Лунін і знову провів на полі весь поєдинок.

Шахтар схиляється до того, аби не проводити єврокубкові матчі сезону 2023/24 у Польщі. Є висока імовірність, що домашні матчі групової стадії Ліги чемпіонів сезону 2023/24 Шахтар проведе в Німеччині. Клубу подобається варіант з Гамбургом. Наразі ця локація пропрацьовується як основна. Детальніше про це все дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24"