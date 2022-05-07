Інтер зумів перемогти Емполі у 36-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Гості несподівано відзначились двічі на старті, але до перерви ситуація на табло була вже рівна. Окрилені камбеком, гравці Інтера добили візаві, забивши ще двічі у другому таймі.

Інтер влаштував видовищний камбек проти Емполі та повернувся на вершину Серії А – чемпіонські гойдалки тривають

Фінальний свисток зафіксував перемогу "нерадзуррі" з рахунком 4:2. Вони набрали 78 очок та бодай тимчасово очолили таблицю Серії А. Мілан відстає на одне очко й свій матч 36-го туру проведе завтра у Вероні. Емполі ж залишився на чотирнадцятій сходинці.