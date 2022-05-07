Феєричний камбек у відеоогляді матчу Інтер – Емполі – 4:2
08:59 - Читать на русском
Інтер зумів перемогти Емполі у 36-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
45’ Лаутаро Мартінес
64’ Лаутаро Мартінес
90+4’ Алексіс Санчес
Кріст'ян Асслані 28’
28’ Кріст'ян Асслані
45’ Лаутаро Мартінес
64’ Лаутаро Мартінес
90+4’ Алексіс Санчес
Гості несподівано відзначились двічі на старті, але до перерви ситуація на табло була вже рівна. Окрилені камбеком, гравці Інтера добили візаві, забивши ще двічі у другому таймі.
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Фінальний свисток зафіксував перемогу "нерадзуррі" з рахунком 4:2. Вони набрали 78 очок та бодай тимчасово очолили таблицю Серії А. Мілан відстає на одне очко й свій матч 36-го туру проведе завтра у Вероні. Емполі ж залишився на чотирнадцятій сходинці.
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