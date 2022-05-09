Верона поступилася Мілану в рамках 36-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу у цій новині на "Футбол 24".

Мілан активніше почав матч, але пропустив першим. Верона провела зразкову контратаку. Розвинути успіх господарі не змогли, а "россонері" відігралися ще до перерви. Спрацював дует Леау та Тоналі.

Мілан здолав Верону і повернувся на вершину Серії А – іменинник залишив "россонері" фаворитом у боротьбі за Скудетто

На старті другого тайму вчорашній іменинник оформив дубль, знову з передачі португальця. Ефектну крапку поставив Флоренці, щойно з'явившись на заміну. Відтак, Мілан повернувся на перше місце і зберіг відрив від Інтера у два очки. Верона залишилася дев'ятою.