Феєричний камбек команди Фліка і перший хет-трик Іглесіаса у відеоогляді матчу Барселона – Сельта – 4:3
22:18 - Читать на русском
Барселона переграла Сельту (4:3) у 32 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
12’ Ферран Торрес
64’ Дані Ольмо
68’ Рафінья
90’ Рафінья
15’ Борха Іглесіас
52’ Борха Іглесіас
62’ Борха Іглесіас
12’ Ферран Торрес
15’ Борха Іглесіас
52’ Борха Іглесіас
62’ Борха Іглесіас
64’ Дані Ольмо
68’ Рафінья
90’ Рафінья
Каталонці зуміли полоскотати нерви своїм фанатам у грі проти "кельтів". Барселона забила першою, але дуже швидко Борха Іглесіас поновив рівновагу у матчі.
Барселона оформила камбек, дотиснувши Сельту у видовищному матчі з 7 голами – травма Лєвандовскі, хет-трик Іглесіаса
Через проблеми в обороні "кулес" дозволили нападнику Сельти оформити свій перший хет-трик в Ла Лізі. Утім, "кельти" не втримали свою перевагу. Камбек розпочав Ольмо, якого підтримав дублем Рафінья. У підсумку Барселона перемогла з рахунком 4:3.
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