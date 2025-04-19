Барселона переграла Сельту (4:3) у 32 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Каталонці зуміли полоскотати нерви своїм фанатам у грі проти "кельтів". Барселона забила першою, але дуже швидко Борха Іглесіас поновив рівновагу у матчі.

Барселона оформила камбек, дотиснувши Сельту у видовищному матчі з 7 голами – травма Лєвандовскі, хет-трик Іглесіаса

Через проблеми в обороні "кулес" дозволили нападнику Сельти оформити свій перший хет-трик в Ла Лізі. Утім, "кельти" не втримали свою перевагу. Камбек розпочав Ольмо, якого підтримав дублем Рафінья. У підсумку Барселона перемогла з рахунком 4:3.