Збірна Англії розгромила Латвію (3:0) у другому турі відбору на чемпіонат світу 2026. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Англійці очікувано домінували на полі протягом більшої частини зустрічі. У перші 30 хвилин рахунок мав бути розгромним, однак господарі марнували свої моменти. Тим не менше, команда Тухеля пішла на перерву з мінімальною перевагою. На 38-й хвилині Джеймс відзначився чудовим голом зі штрафного, який став для нього дебютним за національну команду.

Англія розгромила Латвію в другому поспіль матчі під керівництвом Тухеля

На 68-й хвилині Харрі Кейн подвоїв перевагу англійців, а на 75-й хвилині Езе Еберечі встановив остаточний рахунок.

Нагадаємо, збірна Англії очолює групу К кваліфікації на чемпіонат світу 2026, маючи 6 очок після двох матчів.

Відбір до ЧС-2026, турнірна таблиця: Англія, Польща і Норвегія на вершині своїх груп, невдалий старт Луческу