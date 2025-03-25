Феєричний гол одноклубника Мудрика зі штрафного у відеоогляді матчу Англія – Латвія – 3:0
Збірна Англії розгромила Латвію (3:0) у другому турі відбору на чемпіонат світу 2026. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.
Англійці очікувано домінували на полі протягом більшої частини зустрічі. У перші 30 хвилин рахунок мав бути розгромним, однак господарі марнували свої моменти. Тим не менше, команда Тухеля пішла на перерву з мінімальною перевагою. На 38-й хвилині Джеймс відзначився чудовим голом зі штрафного, який став для нього дебютним за національну команду.
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На 68-й хвилині Харрі Кейн подвоїв перевагу англійців, а на 75-й хвилині Езе Еберечі встановив остаточний рахунок.
Нагадаємо, збірна Англії очолює групу К кваліфікації на чемпіонат світу 2026, маючи 6 очок після двох матчів.
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