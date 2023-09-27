Найкращим тренером 8-го туру визнано наставника Кривбаса Юрія Вернидуба, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Кривбас у вольовому стилі розбив Ворсклу та обігнав Шахтар на вершині таблиці УПЛ – легіонер Вернидуба робить різницю

57-річний фахівець випередив у голосуванні Віталія Пономарьова (Рух), Романа Григорчука (Чорноморець) та Юрія Максимова (СК Дніпро-1).

Нагороду ж найкориснішого гравця отримав півзахисник Динамо Володимир Бражко. Йому вдалось обійти Олега Кожушка (Кривбас), Богдана Слюбика (Рух) та Еміля Мустафаєва (Полісся).

Нагадаємо, Кривбас на виїзді розбив Ворсклу (1:4), а Динамо здолало ЛНЗ (4:2) – Бражко записав собі у доробок гол (який став дебютним за киян) і віддав асист. До слова, безпрограшна серія команди Вернидуба збільшилась до семи матчів.

Динамо дотиснуло ЛНЗ в матчі УПЛ – 5 голів за тайм, бомба плюс асист Бражка, сміливі ходи Луческу і лідер Ярмоленко