Барселона розбила Леванте у матчі 7-го туру Ла Ліги, а Ансу Фаті здійснив довгоочікуване повернення. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів гри Барселона – Леванте на "Футбол 24".

Початок матчу видався вдалим для Барселони – Депай завдяки дриблінгу заробив пенальті, який реалізував на 6 хвилині. Через 8 хвилин Люк де Йонг відкрив лік голам за каталонців, реалізувавши вихід віч-на-віч.

Барселона розгромила Леванте і увірвалась у топ-5 Ла Ліги – феєричний Депай і казкове повернення Фаті

Барселона продовжила домінувати, а найяскравішим гравцем був Депай. А на 81 хвилині на полі нарешті з'явився Ансу Фаті, який пропустив близько року через важку травму. Іспанець в компенсований час відсвяткував своє повернення голом з-за меж штрафного, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.