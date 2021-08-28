Феєрична перестрілка у відеоогляді матчу Борусія Д – Хоффенхайм – 3:2
Дортмундська Борусія у 3-му турі німецької Бундесліги вирвала перемогу в Хоффенхайма. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.
"Джмелі" відкрили рахунок у дебюті другого тайму. Красива комбінація дортмундців завершилася точним ударом Джованні Рейни з лінії штрафного.
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Гості відігралися за 12 хвилин: Гейгер кинув Крістофа Баумгартнера в прорив, а той переграв Кобеля в ближньому бою. Згодом Джуд Беллінгем класно зіграв на підборі й з льоту пробив точно в дальній кут. Та на 90-й Мунас Даббур замкнув дальню стійку після кутового у виконанні Руді. Але за хвилину епічна атака "джмелів" із кількома сейвами Баумана таки завершилася точним добиванням Ерлінга Холанда.
Борусія Д завдяки голу Холанда на останніх хвилинах вирвала перемогу у Хоффенхайма