ПСЖ розтоптав Клермон в рамках 31-го туру чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Зіркове тріо парижан видало феєричний матч проти одного із аутсайдерів першості. Мбаппе та Неймар оформили хет-трики. Мессі віддав три результативні передачі і також забив, але його гол скасували через офсайд.

Мессі, Мбаппе та Неймар познущалися з Клермона – в активі кожного форварда ПСЖ хет-трик

ПСЖ міцно закріпився на вершині турнірної таблиці Ліги 1, випереджаючи найближчого переслідувача на 15 очок. Вже до кінця квітня підопічні Марусіо Почеттіно мають всі шанси достроково стати чемпіонами.