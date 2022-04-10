Фестиваль Мессі, Мбаппе і Неймара у відеоогляді матчу Клермон – ПСЖ – 1:6
09:45 - Читать на русском
ПСЖ розтоптав Клермон в рамках 31-го туру чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Зіркове тріо парижан видало феєричний матч проти одного із аутсайдерів першості. Мбаппе та Неймар оформили хет-трики. Мессі віддав три результативні передачі і також забив, але його гол скасували через офсайд.
Мессі, Мбаппе та Неймар познущалися з Клермона – в активі кожного форварда ПСЖ хет-трик
ПСЖ міцно закріпився на вершині турнірної таблиці Ліги 1, випереджаючи найближчого переслідувача на 15 очок. Вже до кінця квітня підопічні Марусіо Почеттіно мають всі шанси достроково стати чемпіонами.
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