Фещук підписав контракт з аматорським клубом

Колишній форвард Карпат, Таврії та низки українських клубів Максим Фещук виступатиме в чемпіонаті Тернопільської області.

Досвідчений нападник приєднався до бучацького Колоса, інформує офіційний сайт Асоціації футболу Тернопільщини.

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34-річний Фещук зможе дебютувати в найближчу неділю, 5 липня, коли його нова команда гратиме домашній поєдинок 4 туру чемпіонату Тернопільської області проти Медоборів із Зеленого (Гусятинський район). Наразі Колос посідає п'яту з дев'яти сходинок турнірної таблиці, маючи дві нічиї у двох зіграних матчах.

Фещук виховувався в Карпатах, за які виступав з 2002 по 2008 роки. Потім були Таврія, Говерла, Арсенал-Київ та низка клубів з ближнього зарубіжжя. Разом із сімферопольцями форвард ставав володарем Кубка України 2009/10, а з молодіжною збірною – срібним призером чемпіонату Європи 2006 року.

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