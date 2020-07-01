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Фещук підписав контракт з аматорським клубом

1 липня 11:11 - Читать на русском
Фещук підписав контракт з аматорським клубом
Максим Фещук / Фото з відкритих джерел

Колишній форвард Карпат, Таврії та низки українських клубів Максим Фещук виступатиме в чемпіонаті Тернопільської області.

Досвідчений нападник приєднався до бучацького Колоса, інформує офіційний сайт Асоціації футболу Тернопільщини.

Екс-гравець Шахтаря і Металіста опинився в аматорському клубі

34-річний Фещук зможе дебютувати в найближчу неділю, 5 липня, коли його нова команда гратиме домашній поєдинок 4 туру чемпіонату Тернопільської області проти Медоборів із Зеленого (Гусятинський район). Наразі Колос посідає п'яту з дев'яти сходинок турнірної таблиці, маючи дві нічиї у двох зіграних матчах.

Фещук виховувався в Карпатах, за які виступав з 2002 по 2008 роки. Потім були Таврія, Говерла, Арсенал-Київ та низка клубів з ближнього зарубіжжя. Разом із сімферопольцями форвард ставав володарем Кубка України 2009/10, а з молодіжною збірною – срібним призером чемпіонату Європи 2006 року.

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Теги
Аматорський футбол Максим Максим Фещук
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