– У товариських матчах перед ЧС Україна програла одноліткам з Австралії (2:3) та зіграла внічию з юнацькою збірною США (1:1). Не насторожують такі результати?

– Ні, не насторожують. Це – не показово. На те вони й товариські матчі. Недаремно ж їх називають ще й контрольними. Цілком можливо, Михайленко експериментував, награвав якісь ланки. Товариські матчі не є інформативними, не варто їх глибоко аналізувати. Й навіть якби Україна Австралію та США обіграла з рахунком 5:0, я б вам сказав те саме.

Головне, щоб наші хлопці добре психологічно налаштувалися на першу гру чемпіонату світу, від цього багато чого залежить.

– Хто з українців, на вашу думку, може запалити на цьому Мундіалі?

– Переглянув список тих, кого взяв до Чилі Михайленко й так от на око, можу сказати, що можуть гарно себе зарекомендувати півзахисники Караман, Катрич, Шах. Форвард Пищур, син Сані, Олександр-молодший. Ну, й Пономаренко з Динамо, який у молодіжній першості голи пачками штампував.

Загалом у нас нормальна команда по прізвищах. Одного когось я б не хотів виділяти. Мені б хотілося, щоб хлопці з поки маловідомими іменами, не гучними, на ЧС розкрилися. Це саме той турнір, щоб себе засвітити. Взагалі ж, найголовніше, щоб в України була добре налагоджена командна гра, а лідер, він відшукається, проявить себе, – сказав Фещук в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, свій перший матч на юнацькому ЧС-2025 збірна України проведе проти Південної Кореї. Гра відбудеться 27 вересня, початок зустрічі – о 23:00 за київським часом.

