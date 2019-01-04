Феррейра Карраско зацікавив Манчестер Юнайтед, – ЗМІ

Півзахисник китайського Далянь Іфан і збірної Бельгії Яннік Феррейра Карраско потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

МЮ зацікавився 25-річним бельгійцем, повідомляє Foot Mercato.

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Раніше Феррейра Карраско висловив побажання повернутись в Європу, а італійський Мілан підготував пропозицію для атакувального хавбека. У китайській Суперлізі в сезоні-2018 колишній гравець мадридського Атлетіко провів 25 матчів, у яких забив 7 м'ячів.

Щоправда, на заваді трансферу може стати ймовірне призначення головним тренером Далянь Іфан Леонарду Жардіма. Португалець працював разом із Янніком Феррейрою Карраско в Монако та хотів би втримати його в Піднебесній.